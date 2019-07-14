شكرا لقرائتكم خبر عن هل يخوض محمود طاهر انتخابات الرئاسة باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل مسئولو الاندية ومراكز الشباب أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة اتصالاتهم المكثفة لبحث وضع الجبلاية خلال الفترة المقبلة بعد استقالة مجلس هانى ابوريدة ، وتدور مناقشات كثيرة عن الشخصيات المرشحة لقيادة السفينة الكروية فى الانتخابات القادمة . وشهدت الساعات الأخيرة ترديد أسم المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق لخوض الانتخابات على مقعد الرئيس خاصة وانه له تجربة سابقة فى الجبلاية عندما كان عضوا بمجلس اتحاد الكرة فى عهد الراحل سمير زاهر . ويترقب أعضاء الجمعية العمومية بالجبلاية الموقف خلال الايام المقبلة ، بعد انتهاء مهلة الاسبوع على استقالات مجلس هانى أبوريدة ، وينتظر تحديد موقف ثروت سويلم المدير التنفيذى من الاستمرار فى منصبه وادارة الاتحاد حتى الانتخابات المزمع أجرائها ،أم يتقدم سويلم بالاستقالة ويكون القرار فى أيدى وزارة الرياضة بتشكيل لجنة لادارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع اللجنة الاوليمبية ويعد محمود طاهر الأبرز فى ترشيحات قيادة اللجنة المنتظرة حتى موعد الانتخابات . Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل يخوض محمود طاهر انتخابات الرئاسة باتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.