شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومى يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى إيهاب الكومى ترشحه فى الإنتخابات التكميلية لإتحاد الكرة على مقعد العضوية المزمع إقامتها بعد 90 يوما .

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة قد تقدم باستقالة رسمية جماعية برئاسة هانى أبو ريدة ومعه أحمد شوبير نائب وعضوية كلاً من كرم كردى ومجدى عبد الغنى وخالد لطيف وسيف زاهر وحازم إمام ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعى وعصام عبد الفتاح وأحمد مجاهد، بعد خروج منتخب مصر من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد، والتى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة بدلاً من 16.

أكد إيهاب الكومى أنه سيترشح فى الانتخابات المقبلة سواء كانت تكميلية بعد 3 أشهر أو فى 2020 ، ضمن قائمة جاري الإعداد لها الآن بالتنسيق مع أعضاء الجمعية العمومية.

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وتابع الكومى أنه سيترشح لانتخابات العضوية بناء على التنسيق مع أعضاء الجمعية العمومية الذي يكن لهم كل احترام وتقدير وعلى دراية بكل مشاكلهم ، مؤكدا أنه سيكون نصير أندية الغلابة التى طالبته من قبل بضرورة خوض غمار انتخابات الجبلاية وأنه كان ينتظر الفرصة المناسبة من أجل الإعلان بشكل رسمى عن خوض غمار الإنتخابات .

واختتم إيهاب الكومى تصريحاته بأنه يفتح يديه لجميع المرشحين وليس لديه أى مشاكل مع احد ، مشيرا إلى أن هدفه الأساسى هو توصيل صوت أعضاء الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل فى كافة الحقوق باتحاد الكرة وخاصة أندية القسم الثانى والثالث البعيدين عن الأضواء .