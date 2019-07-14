شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب ضم بهاء مجدى من الزمالك بسبب ديسابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى بهاء مجدى الظهير الأيسر للزمالك، عرضاً من نادى بيراميدز، للحصول على خدماته فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لضمه إلى صفوف الأخير فى الموسم الجديد.

وجاءت مفاوضات بيراميدز مع بهاء مجدى لضمه من الزمالك بناءً على رؤية الفرنسى ديسابر المدير الفنى للفريق الذى طلب من مسئولى بيراميدز ضرورة إنهاء صفقة ضم بهاء مجدى خلال الفترة الجارية بعدما طلب من قبل الحصول على خدمات إبراهيم حسن أيضا من الزمالك ولعب الثنائى من قبل تحت قيادته عندما كان مديرا فنيا للإسماعيلى.

وانضم بهاء مجدى إلى الزمالك هذا الموسم قادما من الإسماعيلى وشارك على فترات متقطعة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق للفريق ولكنه حاليا من الركائز الأساسية مع خالد جلال المدير الفنى للفريق ولكن سيدرس مسئولو الزمالك عرض بيراميدز إلا إنه ستكون هناك صعوبة فى الاستغناء عن خدماته بالوقت الحالى حيث يتبقى للفريق 3 مباريات بالدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتهم أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.