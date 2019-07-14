شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف مؤمن زكريا من الانتقال لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفى الجارى، فى ظل سعى الأخير لتدعيم صفوفه بأسماء جديدة قبل انطلاق الموسم.

ويسعي نادي بيراميدز للحصول علي خدمات النيجيري جونيور آجاي، مهاجم الأهلي، وشهدت الساعات الماضية، مفاوضات رسمية بين الناديين لحسم الصفقة لكن وضع نادي بيراميدز سيناريو بديل حال تعثر الظفر بخدمات آجاى بالتعاقد مع مؤمن زكريا.

Advertisements

كشف مصادر مقربة من مؤمن زكريا لـ"سوبر كورة"، أن لاعب الأهلي يرحب بالانتقال لصفوف بيراميدز فى الميركاتو الحالى، حال اتفاق الناديين على بنود الصفقة، خاصة أن اللاعب كان قريبا من الانتقال لبيراميدز فى الفترة الأخيرة، ووقع عقود رسمية، لكن تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء حال دون إتمام الصفقة.