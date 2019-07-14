شكرا لقرائتكم خبر عن أحذر يا كهربا .. 6 أشباح طاردها الفشل فى التجربة التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية رحيل محمود كهربا إلى تركيا ، تحسبا للانتقال إلى أحد الأندية التركية الفترة المقبلة ، فى ظل ازمته مع الزمالك ، و مطالبته بفسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة، عقب الموعد القانونى وفقاً لتأكيدات اللاعب ووالده

وقبل أن ينتقل كهربا للاحتراف فى الأندية التركية يجب أن يكون على حذر وقراءة جيدة للمشهد والتاريخ ، حيث هناك أكثر من تجربة احترافية خاضها نجوم مصريين فى الدورى التركى بينها النجاح ولكن اغلبها لازمها الفشل .

ويطارد كهربا أشباح عديدة ، تمثل الفشل الذى طال عدد من نجوم الكرة المصريين الذين كللت رحلتهم فى تركيا بالفشل أبرزهم

عمرو زكى ومحمد عبد الله لاعبى الزمالك السابقين، وأحمد بلال ومحمد فاروق مهاجمى الاهلى .. ونرصد ابرز الذين لم يحالفهم التوفيق ، وهؤلاء هم :

أحمد بلال

يٌعد أحمد بلال أحد نجوم الاهلى السابقين ، ولقبته الجماهير أحمد أجوال ،نظرا للاهداف التى يسجلها للفريق، و تلقى عرضا بالدورى التركى ، و لعب بالفعل فى نادى كونيا سبور التركى ، لكن رحلته لم تكتمل وعاد بعد فترة قصيرة بعد أن خانه التوفيق هناك .

أحمد صلاح حسنى

تجربة فاشلة خاضها أحمد صلاح حسنى لاعب الأهلى و الاسماعيلى السابق، فتألق مع الفريق الأحمر حتى انتقل الى الدورى التركى ، و لعب لنادى رايز سبور ، ولم يقضى فترة طويلة، بل عاد سريعا وانضم بعدها المقاولون ثم الاسماعيلى

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محمد فاروق

رحلة قصيرة خاضها محمد فاروق لاعب الاهلى السابق فى نادى أنقرة التركى، و عاد منها لينم لصفوف الفريق الاحمر مرة أخرى، بعد ان أخفق فى ترك بصمات بالدورى التركى

أسامة نبيه

قضى أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق عدة أسابيع مع فريق أتالي سبور التركي ولكن رحلته انتهت بالفشل وعاد الى القاهرة سريعا

محمد عبد الله

انتقل محمد عبدالله وقت كان لاعباً فى الأهلي إلى صفوف كونيا سبور التركي لمدة 6 أشهر، ولكنه عاد الى مصر و انتقل الى الزمالك ، لينضم لقائمة الرحلة الاحترافية القصيرة

عمرو زكى

انتقل عمرو زكى لاعب الزمالك السابق الى الدوري التركي وانضم لصفوف الازيجسبور لكنه لم يكمل 3 أشهر ثم رحل وعاد الى الدورى المصرى .