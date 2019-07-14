شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما طلبه بيراميدز للاستغناء عن علي جبر والان مع التفاصيل
كشفت مصادر عن توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع اقترب علي جبر مدافع فريق بيراميدز، للانتقال لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأضحت المصادر، أن الأهلي سيبدأ في التفاوض مع مسئولي بيراميدز لضم اللاعب، وكان بيراميدز طلب بالحصول على مقابل مادي بالإضافة لضم لاعب من الأهلي.
ومن المقرر استكمال المفاوضات خلال الساعات القليلة المقبلة.
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