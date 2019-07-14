شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان يفاجئ الجميع في حديثه عن ميسي والان مع التفاصيل
أكد الفرنسي الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق برشلونة الجديد، أن قائد برشلونة الأرجنتيني ميسي، أفضل من لمس كرة القدم، وأنه مثل ليبرون في NBA ، كان قدوتي منذ الصغر.
وأوضح أنه يشعر بالفخر والشرف باللعب بجوار ميسي.
وكان جريزمان انتقل من فريق أتليتكو مدريد لصفوف البرسا خلال أيام، وأعلن ارتداءه القميض رقم 17 مع الفريق الموسم القادم.
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