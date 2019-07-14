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جريزمان يفاجئ الجميع في حديثه عن ميسي

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أكد الفرنسي الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق الجديد، أن قائد برشلونة الأرجنتيني ميسي، أفضل من لمس كرة القدم، وأنه مثل ليبرون في NBA ، كان قدوتي منذ الصغر.

وأوضح أنه يشعر بالفخر والشرف باللعب بجوار ميسي.

وكان جريزمان انتقل من فريق أتليتكو مدريد لصفوف البرسا خلال أيام، وأعلن ارتداءه القميض رقم 17 مع الفريق الموسم القادم.

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