شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يصفع جماهير باريس سان جيرمان.. ويلعن الحرب على الفريق "فيديو" والان مع التفاصيل

مازال نيمار لاعب باريس سان جيرمان ، يشعر بالقلق من تذكر أنه في أفضل لحظات حياته المهنية الهدف السادس الذي حققه برشلونة ضد فريقه الحالي ، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ، وهو أمر لن يحبه النادي بالتأكيد. الباريسي.

على سؤال حول ما كانت أكثر اللحظات الخاصة في حياته المهنية ، أجاب نيمار دون تردد "عندما وضعنا الهدف السادس على باريس سان جيرمان ، لم أشعر أبداً بأي شيء من هذا القبيل" ، هذا ما قاله البرازيلي في مقابلة تلفزيونية بعد إجراء من مؤسسته.

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كما سألوه عن أفضل وقت عاش فيه في غرفة تغيير الملابس ، وهنا تردد أكثر قليلاً ، على الرغم من أنه استذكر تلك اللحظة السحرية في تاريخ برشلونة وشائنة بالنسبة للنادي الباريسي.

وقال المهاجم الذي يجب عليه من الناحية النظرية العودة إلى باريس "عندما ربحنا باريس سان جيرمان في برشلونة ، كان الأمر مميزًا للغاية ، كانت الأزياء مجنونة وسعيدة جدًا ، وأعتقد أنه كان أفضل شعور واجهناه جميعًا" ، على الرغم من أنه لن يعود إلى باريس نظريًا. أكثر الكلمات رقة للنادي الباريسي الذي لا يزال يدفع له.

صرح اللاعب بالفعل في أكثر من مناسبة أنه لا ينوي الاستمرار في PSG ؛ ولكن لن يصل لباريس لتوضيح وضع اللاعب أو عدم اهتمام النادي ببيعه.