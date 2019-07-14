شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتكو مدريد يقترب من ضم لاعب وسط الريال والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، أن أتليتكو مدريد اقترب من ضم رودريجيز لاعب وسط نادي ريال مدريد، للانضمام لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية. وأكدت التقارير الصحفية،أن اقتراب أتليتكو مدريد من ضم اللاعب بعد تعثر تفاوض نابولي الإيطالي مع ريال مدريد بسبب خلافات مادية.

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