شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول صورة لجريزمان بقميص برشلونة والان مع التفاصيل

حصلت "السعودية نيوز" على أول صورة للفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسباني الجديد بقميصه مع الفريق. وارتدى جريزمان القميص رقم 17، ومن المقرر تقديم الصفق رسمياً للجماهير غداً الإثنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر أول صورة لجريزمان بقميص برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.