اخبار الرياضه

تعثر مفاوضات نابولي وريال مدريد حول هذا اللاعب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر مفاوضات نابولي وريال مدريد حول هذا اللاعب والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن توقف نابولي الإيطالي تفاوضه خدمات خاميس رودريجيز لاعب وسط نادي ، للانضمام لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت التقارير الصحفية، أن خلافات مادية، وقفت التفاوض بين الطرفين، مما جعل عدد من الأندية تسعى في ضم اللاعب، ويسعى ريال مدريد لبيع اللاعب وعدد آخر من اللاعبين، لضم بوجبا لاعب خط وسط مانشيتسر يونايتد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعثر مفاوضات نابولي وريال مدريد حول هذا اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا