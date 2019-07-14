شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر مفاوضات نابولي وريال مدريد حول هذا اللاعب والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن توقف نابولي الإيطالي تفاوضه خدمات خاميس رودريجيز لاعب وسط نادي ريال مدريد، للانضمام لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية. وأكدت التقارير الصحفية، أن خلافات مادية، وقفت التفاوض بين الطرفين، مما جعل عدد من الأندية تسعى في ضم اللاعب، ويسعى ريال مدريد لبيع اللاعب وعدد آخر من اللاعبين، لضم بوجبا لاعب خط وسط مانشيتسر يونايتد.

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