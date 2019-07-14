شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد ليفربول على عرض ريال مدريد لضم ساديو ماني والان مع التفاصيل

قالت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الأسباني، تقدم بعرض لضم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، وهداف الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، في فترة الانتقالات الصيفية، ليدعم الشق الهجومي للفريق مع أيدين هازارد.

وأكدت التقارير، تمسك ليفربول بماني، ورفضهم للعرض المقدم للفريق، لاستقرار الفريق.

وأكد كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي، تمسكه بجميع لاعبي الفريق.