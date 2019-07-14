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تعرف على رد ليفربول على عرض ريال مدريد لضم ساديو ماني

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قالت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الأسباني، تقدم بعرض لضم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، وهداف ، هذا الموسم، في فترة الانتقالات الصيفية، ليدعم الشق الهجومي للفريق مع أيدين هازارد.

وأكدت التقارير، تمسك ليفربول بماني، ورفضهم للعرض المقدم للفريق، لاستقرار الفريق.

وأكد كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي، تمسكه بجميع لاعبي الفريق.

 

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