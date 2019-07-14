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كوتينيو يرفض اللعب في هذا الدوري

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أعلن وكيل أعمال اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب وسط ، أنه لن ينتقل للدوري الإنجليزي، سوى في حالة وحيدة، وهي العودة لصفوف مجدداً.

وأضح وكيل أعمال اللاعب أنه مازال عاشقاً لليفربول، ولن ينتقل لأي فريق منافس له في سواه.

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