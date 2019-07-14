شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يضيع هدفًا محققًا لتونس من ضربة جزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أضاع فرجاني ساسي، نجم تونس ونادي الزمالك، فرصة التقدم لمنتخب بلاده أمام منتخب السنغال فى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019. وتقدم لاعب الزمالك لتسديد الكرة فى الدقيقة 75، لكنه سددها فى يد الحارس السنغالي.

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