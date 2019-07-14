6 مواجهات ودية تجهز العربي الكويتي للموسم الجديد

حدد الجهاز الفني لنادي العربي الكويتي بقيادة المدرب الإسباني خوان مارتينيز 6 مباريات سيخوضها في مشواره الإعدادي الخاص بالموسم الجديد.

وكانت تدريبات العربي قد انطلقت مساء اليوم، بحضور جميع اللاعبين، فيما عدا عناصر المنتخب الكويتي، إلى جانب المحترف الليبي السنوسي الهادي المنتظر أن يصل غدا.

ويخوض الأخضر مباراة ودية مع السالمية 24 الجاري، على أن يغادر إلى معسكره الخارجي في مدينة أليكانتي الإسبانية، ويقيم تدريباته على ملعب بينتار أليكانتي.

ويخوض الأخضر خلال معسكره الخارجي 5 مباريات ودية أبرزها مع ليفانتي الإسباني 31 الجاري، وشباب الأهلي دبي الإماراتي، و Afe الإسباني، ثم أليكانتي الإسباني في 3، و6، و7 أغسطس/ آب المقبل، على الترتيب، بينما يختتم ودياته بمواجهة ريال مايوركا في 10 من الشهر الجاري.

ويتطلع العربي في الموسم المقبل للعودة إلى منصات التتويج، التي غاب عنها منذ 2002 على صعيد لقب الدوري الممتاز.