شاطئية الإمارات تهزم السعودية في الودية الثانية

تغلب المنتخب الإماراتي لكرة القدم الشاطئية، على نظيره السعودي (4-3)، في المباراة الودية الثانية التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد، على أرضية الملعب الرملي في اتحاد الكرة الإماراتي بدبي.

وكان المنتخب الإماراتي، قد فاز في المباراة الودية الأولى أمس السبت، (7-4)، ضمن استعدادات منتخب الإمارات لكأس القارات في دبي، وكأس العالم في باراجواي 2019.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الإمارات إلى مدينة تبوك السعودية غدًا الإثنين، للمشاركة في بطولة "نيوم" الودية لكرة القدم الشاطئية، التي تنظم بمشاركة 6 منتخبات مقسمة على مجموعتين.

وتضم المجموعة الأولى لبطولة "نيوم"، التي تقام في الفترة من 16 إلى 21 يوليو/تموز الجاري، منتخبات السعودية، مصر والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية، منتخبات الإمارات، إنجلترا والأرجنتين.