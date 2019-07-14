ما هو السبب وراء اختيار هازارد قميص رقم 23 ؟

أفادت صحيفة ماركا الاسبانية أن اللاعب إيدن ​هازارد​ سيرتدي قميص رقم 23 في ​ريال مدريد​، وذلك لأن قميص رقم 10 لن يتخلى عنه الكرواتي لوكا ​مودريتش​. ويعد قميص رقم 23 في مدريد مرادفًا لـ دافيد بيكهام، ولكن بالنسبة لهازارد له معنى آخر. فإن الدولي البلجيكي مشجع لكرة السلة. وقد جعل أفضل لاعب في كرة السلة ​مايكل جوردان​ قميص رقم 23 مشهورًا مع فريق شيكاغو بولز، ومؤخراً قام بذلك ​ليبرون جايمس​. وبحسب الصحيفة فإن هازارد اختار رقم 23، ليس عن طريق الصدفة، بل عمدا.

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