رئيس الكاف أبرز حضور مباراة تونس والسنغال

حرص أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على حضور مباراة منتخبي تونس والسنغال المقامة على استاد الدفاع الجوي (30 يونيو)، في دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليًا.
وشهد الحضور تواجد المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، ونادر السيد حارس مرمى منتخب مصر الأسبق الذي نجح مع الفراعنة في حصد بطولة الكان نسخة عام 1998، عندما أقيمت في بوركينا فاسو.
وصعد منتخب تونس للمربع الذهبي بعد فوزه على منتخب مدغشقر، بينما تأهل المنتخب السنغالي بعد تفوقه على منتخب بنين.
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