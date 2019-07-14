هيجواين مطلوب مجددًا في البريميرليج

أبدى وست هام يونايتد اهتمامه بضم جونزالو هيجواين، مهاجم يوفنتوس، في إطار سعيه لتعويض رحيل الثلاثي، أرناوتوفيتش وكارول وبيريز، هذا الصيف، وفقًا لتقرير صحفي.

وأبرزت شبكة "سكاي سبورتس" أن هيجواين مصمم على البقاء في يوفنتوس، بعد عودته من الإعارة لميلان وتشيلسي في الموسم الماضي.

وتأتي رغبة هيجواين عكس يوفنتوس، الذي يسعى للتخلص منه هو وماندزوكيتش، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد.

ويعتبر المهاجم الأقرب لارتداء قميص اليوفي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان.

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ولا يريد يوفنتوس استعادة هيجواين مرة أخرى، بل بيعه أو إعارته مع شرط إلزامية الشراء.

وفي المقابل، يحاول وست هام البحث عن مهاجم آخر بجوار هيجواين، ويفاضل بين الثلاثي سيباستيان هالير لاعب فرانكفورت، وسالومون روندون نجم نيوكاسل، بالإضافة إلى المالي موسى ماريجا، لاعب بورتو.

وكان نيكولا، شقيق هيجواين ووكيله، قد قال الشهر الماضي إن المهاجم المخضرم عازم على إنهاء حياته المهنية في يوفنتوس، موضحًا أنه إذا لعب في إيطاليا مرة أخرى، فسيلعب فقط للبيانكونيري.