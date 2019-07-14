برشلونة تحدد مصير عموري مع الهلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يتحدد خلال اليومين المقبلين المصير النهائي للدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» مع فريقه الهلال، بعد أن يطلع الأجهزة الطبية والفنية بناديه في معسكر الفريق الحالي بلينز النمساوية على نتائج التقارير الطبية النهائية التي أجراها في برشلونة الإسبانية قبل يومين، لمعرفة الموعد الزمني لعودة اللاعب للملاعب بعد عملية الرباط الصليبي التي أجراها، إثر الإصابة التي تعرض لها في لقاء الشباب الدوري في الـ 20 من أكتوبر الماضي.

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وأجرى اللاعب عملية جراحية بعد 11 يوما من الإصابة التي غيبته 8 أشهر عن الملاعب، ويطمح عمر عبدالرحمن في تمثيل الهلال بعد أن تجدد الإدارة عقده الاحترافي الذي ينتهي في أغسطس المقبل، والذي سيكون مرتبطا بشكل مباشر بالتقارير الطبية الأخيرة وبالرأي الفني رازفان لوشيسكو.

من ناحية ثانية، جدد النصر رغبته في ضم مدافع الفريق متعب المفرج بعد انتهاء إعارته من نادي التعاون الموسم الماضي، وشراء الفترة المتبقية من عقده مع نادي الهلال التي تنتهي آخر يونيو 2021، ولم يصل للإدارة الهلالية أي عرض رسمي للاعب المنضم حاليا لمعسكر فريقه بالنمسا.

يشار إلى أن «مكة» أول من أشار إلى رغبة النصر في ضم متعب المفرج لصفوف فريقها الكروي الأول في أواخر مايو الماضي.