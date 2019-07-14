النصر يستهل تدريباته في البرتغال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته في معسكره بالبرتغال استعدادا للموسم الجديد، بالتواكب مع تنصيب الدكتور طارق السويكت رئيسا جديدا للنادي. وانعكست أجواء إنهاء الأزمة الإدارية بالنصر على الفريق الكروي، حيث بدأت التدريبات بالتركيز على الجوانب اللياقية من خلال الجري بسرعات مختلفة، وأجرى مدرب الفريق فيتوريا تدريبات كروية تعتمد على اللعب في مساحات محددة، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين وأجرى لهم مناورة في وسط الملعب.



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