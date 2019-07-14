السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن انهالت رسائل الدعم بعدما كشف سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا معاناته من مرض سرطان الدم. وأعلن ميهايلوفيتش، وهو يبكي، عن مرضه في مؤتمر صحفي أمس الأول، وتعهد قائلا «سأفوز بهذه المعركة من أجل عائلتي، من أجل أطفالي، وكل هؤلاء الذين يحبونني».



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كانت هذه تفاصيل خبر ميهايلوفيتش باكيا: سأنتصر على السرطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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