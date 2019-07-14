وزير الرياضة المصري: ختام أمم أفريقيا بنفس روعة الافتتاح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي اجتماعا مع اللواء علي درويش المدير التنفيذي لاستاد القاهرة الدولي وممثلي الشركة المعنية بتنظيم فعاليات حفل الختام الخاص ببطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، وذلك لبحث الترتيبات النهائية والاستعدادات الخاصة بحفل ختام البطولة الأفريقية.

وحرص وزير الرياضة المصري على متابعة فعاليات ومنافسات البطولة بداية من حفل القرعة وحفل الافتتاح وكافة منافسات وفعاليات البطولة على جميع الاستادات التي تستضيف مباريات البطولة بمختلف المحافظات منذ انطلاق البطولة وحتى حفل الختام.

وأكد صبحي أمس ضرورة خروج حفل ختام البطولة بنفس المستوى المتميز الذي ظهر به حفل الافتتاح وفعاليات التنظيم وبما يليق بسمعة مصر وريادتها القارية وبما يؤكد لجميع المتابعين والمشاهدين من مختلف أنحاء العالم أن مصر تستطيع استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية القارية والعالمية.