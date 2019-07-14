الاتفاق ينقل الصيعري للوحدة ويبعد 7 لاعبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام
وضعت إدارة الاتفاق المهاجم محمد الصيعري المعار بالموسم الماضي لفريق الحزم على قائمة الانتقال، تمهيدا لبيع عقده أو إعارته نتيجة عدم اقتناع مدرب الفريق خالد العطوي به، حيث بات اللاعب قريبا من التوقيع مع نادي الوحدة واستبعد العطوي اللاعبين جابر الزيادي وأسامة السليم، والشقيقين حسن الحبيب وأحمد الحبيب، ورامون أرياس وأليمان وعمر السنين من قائمة بعثة الفريق الأول المغادرة اليوم لمدينة ماريبور، ثاني أكبر مدينة في سلوفينيا لخوض معسكر إعدادي للفريق يمتد حتى الخامس من أغسطس المقبل، والذي يأتي ضمن المرحلة الثانية من فترة الاستعداد للموسم المقبل.
وضمت البعثة الاتفاقية المغادرة 28 لاعبا، بقيادة مدير الفريق فايز السبيعي، حيث سيخوض الفريق عددا من المواجهات الودية استكمالا للمرحلة الأولى التي بدأها الفريق منذ أواخر شهر يونيو المنصرم.
من جانبه، أشاد فايز السبيعي مدير الفريق بفترة الإعداد الأولى للفريق بالدمام وبانضباطية جميع اللاعبين خلال المرحلة الأولى، مؤكدا أن الفريق شرع في الإعداد المبكر للموسم المقبل، وهو ما سيجني ثماره على الفريق خلال الموسم القادم، مضيفا بأن فترة معسكر سلوفينيا ستكون امتدادا للمرحلة الأولى، وسيتم خوض عدد من التجارب بقيادة المدرب خالد العطوي سيتم التركيز فيها على الجانب التكتيكي.
بعثة الاتفاق
- عبدلله الصالح
- هزاع الهزاع
- محمد الكويكبي
- علي الخيبري
- علي هزازي
- إبراهيم محنشي
- حامد الغامدي
- فيصل الغامدي
- حسين سالم
- حسن غزواني
- عبدالله البحري
- محمد الحائطي
- أحمد آل محميد
- أسامة الخلف
- سعد السلولي
- فواز الطريس
- ماجد النجراني
- صالح القميزي
- سعيد الربيعي
- سعد خيري
- علي فؤاد
- أحمد الدحيم
- سيدريك يامبيري
- فخر الدين بن يوسف
- البرازيلي روجيريو كوتينيو
- السلوفيني فيليب كيش
- الجزائري رايس
- مبولحي والتونسي أسامة حدادي يلحقان بالبعثة.
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