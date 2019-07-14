مرتضى منصور: مفاوضات الاتحاد لطارق حامد.. كذبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كذب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأنباء التي تحدثت عن وصول عرض رسمي من نادي الاتحاد السعودي للحصول على خدمات طارق حامد بقيمة 4 ملايين دولار.

وقال في تصريحات فضائية «أتحدى أن يكون قد وصل إلينا أي عرض من المحيط إلى الخليج لأي لاعب»، مؤكدا أنه على المستوى الشخصي لن يفرط في طارق حامد، لأنه «رئيس الزمالك في فريق الكرة، ويتميز بالرجولة».

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وتابع «لو تلقينا عرضا كبيرا لطارق حامد، سنعوضه عنه، إلا إذا أراد هو الرحيل، فعليه أن يخرج ببيان للجماهير يوضح موقفه»، وأشار إلى وجود «حملة ضد الزمالك بإطلاق الشائعات قبل أيام من عودة مباريات الدوري، للتأثير على الفريق في هذه الفترة».

وكان الاتحاد أعلن تعاقده مع لاعب القادسية عبدالمحسن فلاتة لمدة 3 أعوام، وتمت مراسم التوقيع بجدة في حضور المدير التنفيذي للنادي إبراهيم بخيت، ومدير الاحتراف محمد العماري.

ويعد عبدالمحسن فلاتة ثالث اللاعبين المحليين المنضمين للفريق الاتحادي، بعد حمدان الشمراني وعبدالرحمن العبود.

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي، محتلا المركز 10 في الدوري السعودي برصيد 34 نقطة.