رحاب أحمد تتوج بذهبية رفع الأثقال ببطولة العالم فى كازاخستان...

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جدة - عمرو شويل توجت رحاب احمد لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبى بالمركز الأول و الميدالية الذهبية لمنافسات وزن تحت 50 كجم ببطولة العالم المقامة فى كازاخستان . وكان شريف عثمان لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى قد حقق الميدالية الذهبية ، فى منافسات بطولة العالم بكازاخستان ، فى وزن تحت 59 كجم . وتٌعد ذهبية رحاب هى الثالثة للمنتخب المصرى ، بعد أن حققت فاطمة قرنى الميدالية الذهبية أيضا فى أول ايام البطولة فى منافسات وزن تحت 61 كجم ، وحقق طه عادل المركز الرابع فى وزن تحت 54 كجم ، بمنافسات البطولة لرفع أثقال 164 كجم Advertisements وتضم بعثة المنتخب فى البطولة كلا من محمد صبحى ومتولى مطحنة وشريف عثمان وهانى محسن وطه عادل ومحمد السيد ومحمود صبرى على مستوى الرجال . وبعثة السيدات تضم فاطمة عمر و نادية فكرى وراندا تاج الدين ورحاب أحمد رضوان وأمانى الدسوقى وجيهان غريب وأمل حنفى وجيهان جلال وفاطمة محمد محروس ونوال الرفاعى ورحاب وفا بالإضافة إلى إيمان شلبى. ويرأس البعثة إبراهيم أمين عضو مجلس ادارة اللجنة البارالمبية ويقود الجهاز الفنى المكون من شعبان يحيي المدير الفنى للرجال ومحمود نبيل المدير الفنى للسيدات ومحمد عوض إدارى

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