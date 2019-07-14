شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يهزم الكهرباء بهدفين وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الإسماعيلى على الكهرباء بهدفين دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء اليوم ، على ملعب الإسماعيلية الرئيسى ضمن البرنامج التحضيرى لخوض مواجهة الزمالك يوم 24 يوليو الجارى بمؤجلات الدورى المحلى.

هدفا الدراويش حملا توقيع كل من المهاجم الصاعد حازم مرسى من ضربة جزاء والوافد الجديد أحمد رجب.

بدأ الفريق بتشكيل ضم ..

حراسة المرمى .. محمد مجدى

Advertisements

خط الدفاع .. عمر هنيدى ، ريتشارد بافور ، محمد مجدى ، محمود البدرى

خط الوسط .. كاستيلو “محمد سليمان” ، محمد بيومى ، محمود أبو جودة ، مدحت فقوسة ، وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم .. وليد عطية

وفى الشوط الثانى شارك كل من محمد فوزى ، محمد مصيلحى ، محمد سليمان ابراهيم حسن ، احمد رجب ، محمد عمار ، محمود عبد الله ، مصطفى فارس ، حازم مرسى.