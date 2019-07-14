شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف تفاصيل مكالمة أبو جبل مع جهاز الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مع اقتراب الزمالك من ضم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما أكد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء إنه نجح فى إنهاء 85% من الصفقة، ويتبقى رتوش أخيرة قبل الإعلان عن إتمامهما بشكل رسمى، أجرى محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة مكالمة هاتفية بالجهاز الفنى للفارس الأبيض لتحديد مصيره.

وكشف "الخليج 365" تفاصيل المكالمة الهاتفية التى أجراها محمد أبو جبل مع أحد أعضاء الجهاز الفنى للزمالك، والتى استفسر خلالها الحارس عن مصيره من الانضمام لصفوف الأبيض، وما وصلت إليه المفاوضات بين إدارتى الزمالك وسموحة، ليؤكد له عضو جهاز الزمالك، إنه ضمن الحسابات لتدعيم حراسة الفريق فى الموسم الجديد خاصة بعدما تعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة بقطع فى وتر أكليس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى.

وعلم "الخليج 365" إنه رغم تأكيد عضو الجهاز الفنى بالزمالك، لأبو جبل إنه ضمن الحسابات لتدعيم حراسة مرمى الأبيض، إلا أن مجلس الإدارة صرف النظر عن التعاقد مع الحارس بعدما وصل لمرحلة متقدمة جدًا فى المفاوضات مع محمد عواد، ليصبح الزمالك يمتلك 3 حراس "عواد وعماد السيد وعمر صلاح" بخلاف جنش الذى سيعود بعد 6 أو 8 أشهر.

وكشف مصدر بالزمالك، عن ماذا يتبقى فى صفقة انتقال محمد عواد من الإسماعيلى إلى الزمالك؟، وهى نسبة الـ 15% المتبقية وفقًا لتصريحات رئيس القلعة البيضاء، حيث أوضح المصدر أن إدارة الدراويش تتمسك فى الوقت الحالى بالحصول على قيمة الصفقة "كاش" وبدون تقسيط، فضلاً عن الحصول على مبلغ 7,5 مليون جنيه باقى قيمة انتقال إبراهيم حسن للزمالك.

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أوضح المصدر، أن المفاوضات بين الزمالك والإسماعيلى وصلت لمرحلة متقدمة إلا إنه يتم التفاوض حاليًا حول طريقة سداد قيمة صفقة عواد، بالإضافة إلى وجود بعض المحاولات من إدارة القلعة البيضاء لتقليل القيمة المادية للصفقة والتى تقترب من 3 ملايين دولار، مع زيادة عدد اللاعبين المعارين ضمن الصفقة ليصبحوا أكثر من 3.

كما ينتظر مسئولو الإسماعيلى الوقت المناسب للإعلان عن إتمام الصفقة، خاصة فى ظل وجود حالة شديدة من الغضب فى الشارع الاسمعلاوى، من رحيل عواد وانتقاله لصفوف الزمالك.

وانقطع محمد عواد عن مران الإسماعيلى فى الأيام الأخيرة بسبب رغبته فى اللعب للزمالك، وعاد محمد عواد للإسماعيلى بعد انتهاء فترة إعارته لنادى الوحدة السعودى فى الموسم الماضى، وشارك عواد مع النادى السعودى فى 30 مباراة بواقع 27 مباراة فى الدورى السعودى و3 مباريات فى كأس الملك، استقبل خلالها 38 هدفًا وحافظ على شباكه فى 8 مباريات.

أما عن مشاركاته مع الإسماعيلى فحرس مرمى الدراويش فى 115 مباراة، استقبل خلالها 96 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى 49 مباراة.