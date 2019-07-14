شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موقف مؤمن زكريا من الانتقال لبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح مؤمن زكريا صانع ألعاب الأهلي، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانتقال لصفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفى الجارى، فى ظل سعى الأخير لتدعيم صفوفه بأسماء جديدة قبل انطلاق الموسم.

ويسعي نادي بيراميدز للحصول علي خدمات النيجيري جونيور آجاي، مهاجم الأهلي، وشهدت الساعات الماضية، مفاوضات رسمية بين الناديين لحسم الصفقة لكن وضع نادي بيراميدز سيناريو بديل حال تعثر الظفر بخدمات آجاى بالتعاقد مع مؤمن زكريا.

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كشف مصادر مقربة من مؤمن زكريا لـ"الخليج 365"، أن لاعب الأهلي يرحب بالانتقال لصفوف بيراميدز فى الميركاتو الحالى، حال اتفاق الناديين على بنود الصفقة، خاصة أن اللاعب كان قريبا من الانتقال لبيراميدز فى الفترة الأخيرة، ووقع عقود رسمية، لكن تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء حال دون إتمام الصفقة.

ويترقب مؤمن زكريا، مصير مفاوضات بيراميدز مع الأهلي بخصوص صفقة آجاى، لحسم مصيره النهائى خاصة أن استمراره داخل القلعة الحمراء أصبح مهدد فى ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى المباريات على مدار الموسم الماضى.

و يسعي بيراميدز الي تدعيم صفوفه للموسم المقبل للحصول علي مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري المصري، بجانب المشاركة بالكونفدرالية الإفريقية، وكذلك تعويض اللاعبين الراحلين سواء لراتبهم المرتفع أو لعدم توافقهم مع متطلبات المدير الفني الجديد ديسابر.