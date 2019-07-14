شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف سر احتراف لاعب المقاولون مجانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى المقاولون العرب سبب الموافقة على احتراف بلال ماهر بالمجان فى نادي باناثنايكوس اليونانى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أكد المصدر أن اللاعب بلال ماهر انتقل إلى الفريق اليونانى مجانا بسبب تخطيه السن موضحا أن مسئولى ذئاب الجبل يخططون للحصول على حق الرعاية من احتراف اللاعب فى اليونان.

وفى ذات السياق أوضح المصدر أن سبب عدم الموافقة على عدم رحيل يوسف أحمد لاعب الفريق بأنه ما زال على ذمة النادى.

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كان مسئولو نادي باناثينايكوس اليونانى، طلبوا التعاقد مع الثنائى يوسف أحمد وبلال ماهر، لاعبا المقاولون العرب، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ونشر "الخليج 365"، فى وقت سابق صورة ضوئية من الإيميل المرسل من نادي باناثنايكوس اليونانى، لنادي المقاولون العرب، لطلب التعاقد مع الثنائى يوسف أحمد وبلال ماهر.