شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يجتمع بخالد جلال لحسم أسماء الراحلين عن الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اجتماعاً خلال الساعات المقبلة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق، من أجل حسم قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد. Advertisements وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن خالد جلال سيقدم خلال تلك الجلسة تصوره بشأن قائمة الفريق فى الموسم الجديد وإنه تقريره يتضمن كافة الأمور المتعلقة باللاعبين الحاليين بالفريق بجانب المعارين والمتطلبات الفنية للموسم المقبل. تابع المصدر ذاته إن مرتضى منصور ينتظر الحصول على تقرير خالد جلال الليلة لمناقشته فى مختلف المتطلبات التى يحتاجها فى الفترة القادمة وتنفيذها خاصة إنه منحه كافة الصلاحيات بشأن قائمة الفريق بالموسم الجديد.

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