شكرا لقرائتكم الأهلى يتراجع عن ضم محمود متولى؟ يانجم بفلوس بعد 6 شهور يبقى ببلاش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل منحى جديد تتخذه مفاوضات الأهلى لضم محمود متولى مدافع الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لسببين، وهما وجود جدل داخل لجنة التخطيط حول مستوى اللاعب، ورداً على تجاهل الإسماعيلي للعرض الأحمر الرسمي الخاص بشراء اللاعب.
ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن هناك اتجاهاً لتأجيل صفقة ضم محمود متولى، خاصة بعد اقتراب التعاقد مع على جبر مدافع بيراميدز، وبالتالي فأصبح التعاقد مع محمود متولي ليس بالأمر الضروري فى هذا التوقيت.
وينتهي عقد محمود متولى مع الإسماعيلي بنهاية الموسم القادم وبالتالي يحق للأهلى التوقيع لأى ناد فى الشتاء القادم، ومن ثم الانتقال لأى نادي مجاناً بداية من الموسم بعد المقبل، وهو الأمر الذي تفضله إدارة الأهلى حالياً لوجود رغبة فى ضم اللاعب مجاناً.
وتسود حالة من الغضب داخل النادي الأهلى من تجاهل إدارة الإسماعيلي للعرض الرسمي الذي أرسلته إدارة الأهلى لشراء محمود متولى والذي لم يشهد ادراج قيمة مالية وترك حرية وضع الرقم المطلوب مع إمكانية خروج لاعبين من الفريق الأحمر للإسماعيلي على سبيل الإعارة، لذلك ترى إدارة الأهلى أن تأجيل التعاقد مع اللاعب سيكون أفضل رد على طريقة إدارة الإسماعيلي الغير محترفة على حد وصف مسئولي الأهلي بضم اللاعب دون دفع أي مقابل للإسماعيلي.
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