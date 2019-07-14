حرس الحدود يتعاقد مع "بيبو" طلائع الجيش...

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جدة - عمرو شويل تعاقد فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى مع يوسف " بيبو " لاعب طلائع الجيش لمدة موسم على سبيل الاعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل فى حضور كل من سمير الحاوى وكيل اللاعب و سمير صلاح مدرب الحدود.
كان طارق العشرى قد استقر على تصعيد 5 لاعبين من فريق الشباب بالنادى خلال فترة إعداد الفريق وليكونوا بجوار الـ3 لاعبين الجدد الذين ضمهم الحرس خلال الفترة الماضية ضمن فترة الانتقالات الصيفية لدعم الفريق فى الموسم المقبل، وهم محمد "شطا" لاعب فريق المصرى ومحمد فتحى حارس المرمى فريق المحلة.
ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.
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