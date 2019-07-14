شكرا لقرائتكم الفيحاء يعسكر في هولندا.. ويخوض 6 مباريات ودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الفيحاء السفر إلى هولندا في فترة الصيف لخوض معسكر إعدادي يمتد 3 أسابيع، ويخوض خلاله 6 مباريات ودية استعداداً للموسم الجديد.

واختارت إدارة الفيحاء إقامة معسكر إعدادي في مدينة زيلند يبدأ يوم 16 يوليو الجاري ويمتد حتى الثامن من أغسطس، على أن يعود اللاعبون إلى التدريبات يوم 12 من الشهر المقبل استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد يوم 22.

وبحسب بيان رسمي أصدرته إدارة نادي الفيحاء، فإن الفريق سيخوض خلال المعسكر 6 مباريات ودية، لم تحدد بعد.