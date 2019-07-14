شكرا لقرائتكم لاعب الشباب الجديد يتعرض إلى التواء.. ويخصع لعملية جراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نادي الشباب أن لاعبه الجديد محمد عطية سيخضع لعملية جراحية بعد تعرضه إلى التواء في حصة تدريبية خاضها مع الفريق.

وانتقل عطية نهاية الموسم الماضي إلى الشباب بعدما لعب مع نادي أحد الذي هبط إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وكتب الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع إليها محمد عطية حاجته إلى عملية منظار تشخيصي للركبة بعد تعرضه إلى التواء في الحصة التدريبية الأخيرة التي خاضها مع الفريق، على أن يجري اللاعب العملية مع طبيب مختص في الأيام المقبلة.