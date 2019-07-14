الأهلي يتعاقد مع لاعب الوسط البوسني الفيس ساريتش

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أعلن إدارة النادي الأهلي السعودي عن تعاقدها رسميًا مع لاعب الوسط الدولي البوسني ألفيس ساريتش، لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل.

وقال الأهلي عبر حسابه في موقع "تويتر"، أن إدارة النادي أنهت إجراءات التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، بعقد يمتد لـ3 سنوات مقبلة، قادمًا من صفوف سوون سامسونغ الكوري الجنوبي.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب البوسني إلى معسكر الفريق الأهلاوي بالنمسا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية في السعودية.

يذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش ( 28 عاماً ) بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مقبلة، قادماً من صفوف مالاتياسبور التركي.

