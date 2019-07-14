مشجع من استاد القاهرة: "مش جاى أشجع نيجيريا والجزائر أنا مصرى وافتخر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحد المشجعين المصريين، الذى تواجد فى مدرجات استاد القاهرة، لحضور مباراة الجزائر ونيجيريا ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر، على رفع لافتة مكتوب عليها: "أنا مش جاى أشجع نيجيريا والجزائر أنا بحب مصر.. مصرى وأفتخر".

وتأهل الفريق الجزائري لنصف النهائى عقب الفوز على كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح، وذالك عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من عمر اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويتطلع منتخب الجزائر لمواصلة عروضه القوية بإقصاء نيجيريا وقطع خطوة جديدة نحو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق وأن توج باللقب في مناسبة وحيدة عام 1990، فيما يسعى منتخب "النسور الخضر" للمضي قدماً نحو حصد اللقب الرابع في تاريخ مشاركاته بالمونديال الأفريقي. Advertisements بدأ منتخب الجزائر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بتحقيق الفوز في مبارياته الثلاث بدور المجموعات على كينيا والسنغال وتنزانيا ليحجز مقعده في دور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط. وتمكن منتخب الجزائر من الفوز على غينيا ضمن منافسات دور الـ 16 قبل أن ينجح في إقصاء كوت ديفوار من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الاصلي والاضافي من عمر المباراة بالتعادل الايجابي 1\1. أما منتخب نيجيريا فحجز مقعده في دور الـ 16 بعدما حل ثانياً في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين على بوروندي وغينيا قبل أن يخسر أمام مدغشقر في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات. وتمكن منتخب نيجيريا من إقصاء الكاميرون "حامل اللقب" من دور الـ 16، قبل أن يتغلب على جنوب افريقيا بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الثمانية.

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