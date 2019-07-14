شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جماهير الأهلى والزمالك حاضرون بقوة فى مباراة الجزائر ونيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجدت أعداد كبيرة من جماهير قطبى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" فى مدرجات استاد القاهرة، لحضور مباراة الجزائر ونيجيريا ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر.

وتأهل الفريق الجزائري لنصف النهائى عقب الفوز على كوت ديفوار 4-3 بركلات الترجيح، وذالك عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من عمر اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويتطلع منتخب الجزائر لمواصلة عروضه القوية بإقصاء نيجيريا وقطع خطوة جديدة نحو التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق وأن توج باللقب في مناسبة وحيدة عام 1990، فيما يسعى منتخب "النسور الخضر" للمضي قدماً نحو حصد اللقب الرابع في تاريخ مشاركاته بالمونديال الأفريقي.

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بدأ منتخب الجزائر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بتحقيق الفوز في مبارياته الثلاث بدور المجموعات على كينيا والسنغال وتنزانيا ليحجز مقعده في دور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

وتمكن منتخب الجزائر من الفوز على غينيا ضمن منافسات دور الـ 16 قبل أن ينجح في إقصاء كوت ديفوار من الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الاصلي والاضافي من عمر المباراة بالتعادل الايجابي 1\1.

أما منتخب نيجيريا فحجز مقعده في دور الـ 16 بعدما حل ثانياً في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين على بوروندي وغينيا قبل أن يخسر أمام مدغشقر في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات.

وتمكن منتخب نيجيريا من إقصاء الكاميرون "حامل اللقب" من دور الـ 16، قبل أن يتغلب على جنوب افريقيا بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الثمانية.