شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف تفاصيل مكالمة أبو جبل مع جهاز الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب الزمالك من ضم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما أكد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء إنه نجح فى إنهاء 85% من الصفقة، ويتبقى رتوش أخيرة قبل الإعلان عن إتمامهما بشكل رسمى، أجرى محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة مكالمة هاتفية بالجهاز الفنى للفارس الأبيض لتحديد مصيره.

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وكشف "سوبر كورة" تفاصيل المكالمة الهاتفية التى أجراها محمد أبو جبل مع أحد أعضاء الجهاز الفنى للزمالك، والتى استفسر خلالها الحارس عن مصيره من الانضمام لصفوف الأبيض، وما وصلت إليه المفاوضات بين إدارتى الزمالك وسموحة، ليؤكد له عضو جهاز الزمالك، إنه ضمن الحسابات لتدعيم حراسة الفريق فى الموسم الجديد خاصة بعدما تعرض محمود عبد الرحيم جنش للإصابة بقطع فى وتر أكليس خلال مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطنى.

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