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سيدات الطائرة يفشلن فى تحقيق برونزية البطولة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

خسر منتخب سيدات الكرة الطائرة من نظيره السنغالى بنتيجة 3/1 فى إطار لقاء تحديد صاحب الميدالية البرونزية فى البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر بصالة أكتوبر الدولية .

 

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تلقى  منتخب سيدات الطائرة خسارة ثقيلة أمام الكاميرون فى نصف النهائى بنتيجة 3/0 .

 

وشهد الدور الأول فوز منتخب السيدات على السنغال و المغرب بنتيجة 3 /0 ضمن منافسات المجموعة الأولى حتى تأهلن على نصف النهائى مححقن العلامة الكاملة .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الكاميرون مع نظيره الكينى فى نهائى البطولة لتحديد صاحب اللقب .

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