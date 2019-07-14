شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. جلسة بين مرتضى منصور وخالد جلال لحسم الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، اجتماعاً خلال الساعات المقبلة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق، من أجل حسم قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن خالد جلال سيقدم خلال تلك الجلسة تصوره بشأن قائمة الفريق فى الموسم الجديد وإنه تقريره يتضمن كافة الأمور المتعلقة باللاعبين الحاليين بالفريق بجانب المعارين والمتطلبات الفنية للموسم المقبل.

تابع المصدر ذاته إن مرتضى منصور ينتظر الحصول على تقرير خالد جلال الليلة لمناقشته فى مختلف المتطلبات التى يحتاجها فى الفترة القادمة وتنفيذها خاصة إنه منحه كافة الصلاحيات بشأن قائمة الفريق بالموسم الجديد.