يانجم بفلوس فى يناير يبقى ببلاش.. سوبر كورة يكشف سر تراجع الأهلى عن متولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحنى جديد تتخذه مفاوضات الأهلى لضم محمود متولى مدافع الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لسببين، وهما وجود جدل داخل لجنة التخطيط حول مستوى اللاعب، ورداً على تجاهل الإسماعيلي للعرض الأحمر الرسمي الخاص بشراء اللاعب. وتسود حالة من الغضب داخل النادي الأهلى من تجاهل إدارة الإسماعيلي للعرض الرسمي الذي أرسلته إدارة الأهلى لشراء محمود متولى والذي لم يشهد ادراج قيمة مالية وترك حرية وضع الرقم المطلوب مع إمكانية خروج لاعبين من الفريق الأحمر للإسماعيلي على سبيل الإعارة، لذلك ترى إدارة الأهلى أن تأجيل التعاقد مع اللاعب سيكون أفضل رد على طريقة إدارة الإسماعيلي الغير محترفة على حد وصف مسئولي الأهلي بضم اللاعب دون دفع أي مقابل للإسماعيلي.

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