شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تغزو مدرجات الدفاع الجوى لمؤازرة تونس ضد السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجدت جماهير الزمالك بأعداد كبيرة فى مدرجات استاد الدفاع الجوى، لمؤازرة منتخب تونس أمام السنغال ضمن منافسات الدور نصف النهائى ببطولة أمم أفريقيا 2019 المقامة حالياً فى مصر، حيث يعد فرجانى ساسى وساديو مانى فرسى الرهان فى لقاء اليوم.





وصعد منتخب تونس لدور الـ16 من منافسات كأس الأمم الأفريقية بعدما حقق 3 تعادلات أمام أنجولا ومالى وموريتانيا قبل أن يتفوق على غانا فى الدور ثمن النهائى بركلات الترجيح، وعلى مدغشقر بثلاثية نظيفة فى الدور ربع النهائى.

فى حين حجز منتخب السنغال مقعده فى دور الـ16 بعدما حل ثانياً فى جدول ترتيب المجموعة الثالثة، خلف منتخب الجزائر برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على منتخبى كينيا وتنزانيا فيما خسر أمام الجزائر.