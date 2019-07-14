ماني لا ينسى المعروف.. يحتضن معلم الأمس وخصم اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص النجم السنغالي ساديو ماني على توجيه التحية للفرنسي آلان جريس، المدير الفني الحالي لمنتخب تونس، وذلك قبل مواجهة الدور نصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية بين نسور قرطاج وأسود التيرانجا.

وتوجه ماني إلى مدربه السابق، الذي كانه له الفضل في تواجده مع منتخب السنغال خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2015.

واليوم يتواجد ساديو ماني مع منتخب بلاده السنغال في أمم أفريقيا، ويواجه مدربه السابق، الذي يتولي حاليا الإدارة الفنية لمنتخب تونس.

وقبل انطلاق المباراة، توجه ساديو ماني إلى آلان جريس وسلم عليه ثم احتضنه في لقطة رائعة من لاعب ليفربول الإنجليزي.