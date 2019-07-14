وزير الشباب والرياضة يتابع مباراة تونس والسنغال بملعب الدفاع الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على متابعة مباراة تونس والسنغال بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، والتي تقاك على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

وتواجد صبحي في المقصورة الرئيسية لاستاد الدفاع الجوي بجوار أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتواجد خلالها أشرف صبحي بأحد مباريات كأس الأمم الأفريقية، حيث يحرص على متابعة الكثير من المباريات للتعرف على كافة التفاصيل عن قرب لخروج البطولة في افضل صورة تنظيمية بما يليق بمكانة مصر.

وكان الشوط الأول لمباراة تونس والسنغال، قد انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين، رغم المحاولات المستمرة على المرمين.