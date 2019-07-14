ملخص الشوط الأول لمواجهة تونس والسنغال.. كرة في القائم ومطالبة بركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل السلبي على مواجهة تونس أمام السنغال، في لقاء يحتضنه ملعب الدفاع الجوي بالدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2019.

أول 10 دقائق شهدت سيطرة واضحة من جانب منتخب السنغال، من تصويبات من خارج منطقة الجزاء وكرات عرضية من الجانبين، في ظل اكتفاء منتخب تونس بالدفاع، خوفا من استقبال هدف مبكر.

وجاءت أول فرصة خطيرة لمنتخب تونس في الدقيقة 22، بعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن حولها برأسه يوسف المساكني لأعلى العارضة.

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في الدقيقة 25 القائم منع هدفا محققا لمنتخب السنغالي، بعد تصويبة صاروخية من سابالي، لكنها اخطأت الشباك لتصطدم بالقائم الأيسر لمرمى حارس منتخب تونس.

وسقط طه ياسين الخنيسي في منطفة جزاء السنغال مع حلول الدقيقة 29، لكن الحكم طالب باستمرار اللعب، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء لنسور قرطاج.

وجاءت الدقيقة 38 لتشهد أخطر فرص اللقاء ساديو ماني والذي مرة من حارس تونس، لكنه سدد الكرة في النهاية خارج المرمى.