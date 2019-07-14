تقرير.. 8 صفقات أفريقية محتملة بعد كأس الأمم.. موهبة جزائرية وتريزيجيه الأبرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استفاد العديد من اللاعبين بمسابقة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام حاليًا في مصر بمختلف المنتخبات من أجل الانتقال لأندية أفضل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الفترة المقبلة قد تشهد تطورات في مسار نجوم المنتخبات الأفريقية للانتقال لدوريات أقوى بعد المستوى الذي ظهروا عليه في البطولة الأفريقية.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز اللاعبين المرشحين للانتقال خلال نافذة سوق الانتقالات الجارية:

- تريزيجيه

رغم خروج المنتخب المصري مبكرًا من البطولة الأفريقية إلا أن محمود حسن "تريزيجيه" كان من أبرز اللاعبين في صفوف منتخب الفراعنة.

تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي أصبح مرشحًا بقوة للانتقال للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل بعدما دخل ضمن اهتمامات إيفرتون وأستون فيلا وواتفورد.

ويُعد تريزيجيه من أبرز نجوم فريقه التركي الأمر الذي جعل إدارة قاسم باشا تحدد سعر رحيل الدولي المصري وهو الحصول على 15 مليون يورو.

وشارك تريزيجيه (24 عامًا) في 71 مباراة مع قاسم باشا منذ رحيله من صفوف أندرلخت البلجيكي في صيف 2017، استطاع من خلالها أن يسجل 25 عامًا ويصنع 18 تمريرة حاسمة.

- ويلفريد زاها

أصبح الدولي الإيفواري ويلفريد زاها أحد اهتمامات آرسنال الإنجليزي حيث يسعى لاعب كريستال بالاس الحالي للانتقال للجانرز خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركة في البطولات الأوروبية.

صاحب الـ26 عامًا يسعى ناديه كريستال بالاس لتحقيق أكبر استفادة مالية من خلال الحصول على ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا لتقارير إعلامية إنجليزية فإن إدارة آرسنال قدمت عرضًا لكريستال بالاس مقابل 40 مليون جنيه إسترليني وهو ما تم رفضه لتقدم عرضًا جديدًا وهو دفع مقابل مالي مع ضم لاعبين كجزء من الصفقة.

وشارك زاها منذ رحيله عن مانشستر يونايتد في صيف 2015 مع فريقه الحالي كريستال بالاس بواقع 323 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل 53 هدفًا ويصنع 65 تمريرة حاسمة.

- نيكولاس بيبي

لاعب آخر من صفوف منتخب كوت ديفوار أصبح ضمن اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة وهو نيكولاس بيبي لاعب فريق ليل الفرنسي.

بيبي والذي انتقل إلى ليل في صيف 2017 قادمًا من أنجيه الفرنسي شارك مع فريقه الحالي في 79 مباراة ليسجل 37 هدفًا ويصنع 17 تمريرة حاسمة.

أبرز الأندية التي ترغب في الحصول على صاحب الـ24 عامًا ليفربول وآرسنال بجانب باريس سان جيرمان.

- إسماعيل بن ناصر

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قدّم إسماعيل بن ناصر لاعب وسط المنتخب الجزائر أداءً لافتًا مع محاربي الصحراء خلال البطولة الأفريقية الأمر الذي جعله يدخل ضمن اهتمامات ميلان الإيطالي.

بن ناصر البالغ من العمر 21 عامًا يلعب حاليًا في صفوف فريق إيمبولي الإيطالي حيث شارك منذ انتقاله من صفوف فريق الناشئين بآرسنال في 77 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع سبع تمريرات حاسمة.

ويُعد لاعب وسط الارتكاز أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدرب الجزائري جمال بلماضي.

- إدريسا جاي

قدّم متوسط الارتكاز إدريسا جاي لاعب إيفرتون الإنجليزي والمنتخب السنغالي مباريات جيدة رفقة منتخب "أسود التيرانجا" حيث كان ساهم في صعود منتخب بلاده لنصف النهائي عقب التغلب على المنتخب البنيني بهدف سجله لاعب التوفيز.

صاحب الـ29 عامًا دخل ضمن اهتمامات نادي باريس سان جيرمان خاصة أن بطل الدوري الفرنسي يرغب في دعم مركز وسط المدافع في الصيف الحالي.

- أحمد حجازي

يراقب نادي أستون فيلا الدولي المصري أحمد حجازي المحترف في صفوف ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي من أجل تدعيم الخط الدفاعي في الموسم الجديد.

ويعتبر أحمد حجازي أحد الأعمدة الأساسية في صفوف المنتخب المصري رغم الخروج المبكر من البطولة الأفريقية بجانب فريقه الإنجليزي حيث شارك في 85 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين منذ انتقاله في صيف 2017.

- موسى ماريجا

قد نرى الدولي المالي موسى ماريجا لاعب ومهاجم فريق بورتو البرتغالي منقلاً للدوري الإنجليزي في الصيف الحالي وتحديدًا عبر بوابة فريق ويست هام.

ماريجا البالغ من العمر 28 عامًا استطاع أن يسجل هدفًا مع منتخب بلاده في البطولة الأفريقية كما سجل 18 هدفًا دوليًا مع مالي.

ماريجا والذي سبق وأن لعب في صفوف الترجي شارك مع فريق بورتو في 100 مباراة سجل خلالها 45 مباراة وصنع 19 تمريرة حاسمة.

ويسعى نادي ويست هام والملقب بـ"المطارق" بتدعيم الجانب الهجومي في الصيف الحالي بعد رحيل آندي كارول ولوكاس بيريز وآرناتوفيتش.

- ديادي ساماسيكو

لاعب وسط مالي والمحترف في صفوف لايبزيج الألماني ديادي ساماسيكو قد ينتقل من فريقه في الصيف الحالي وتحديدا للدوري الفرنسي.

ووفقًا لتقارير صحفية فرنسية فإن صاحب الـ23 عامًا قد ينتقل لصفوف موناكو عقب تألقه مع المنتخب المالي في كأس الأمم.

وشارك لاعب منتخب مالي مع فريقه الحالي في 133 مباراة سجل هدفين وصنع ست تمريرات حاسمة.