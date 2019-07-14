تونس في القلب.. الجماهير تساند نسور قرطاج أمام السنغال بنصف نهائي الكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: تصوير- محمود بكار: تواجدت أعداد كبيرة للجماهير التونسية، خلال مواجهة نسور قرطاج أمام السنغال بالدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية 2019. وحرصت الجماهير التونسية على التواجد بأعداد كبيرة في ملعب الدفاع الجوي والذي يحتضن مواجهة نسور قرطاج أمام أسود التيرانجا. وكان منتخب تونس قد تأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الفوز على مدغشقر بدور الثمانية من البطولة.

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