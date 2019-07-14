وفد حكومي رفيع المستوى يؤازر نيجيريا أمام الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يصل أحمد إبراهيم لوان، رئيس مجلس الشيوخ النيجيري، إلى القاهرة اليوم الأحد، لحضور مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2019.

وتبعًا للموقع الرسمي للمسابقة، أعلن لوان أن سيحضر إلى القاهرة كرئيس لوفد حكومي رفيع المستوى لمؤازرة منتخب نيجيريا أمام الجزائر الليلة.

ويلتقي منتخب نيجيريا مع نظيره الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

يذكر أن الفائز من هذه المباراة سيتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الفائز من مباراة تونس والسنغال، التي تقام في السادسة مساءً بملعب الدفاع الجوي.