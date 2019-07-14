سيطرة جزائرية.. ساسي يقود التشكيل المثالي لنصف نهائي أمم إفريقيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019 التي تقام بمصر عن التشكيل المثالي للاعبي المنتخبات المشاركة في نصف نهائي البطولة.
ويقام نصف نهائي أمم إفريقيا اليوم الأحد حيث يجمع اللقاء الأول تونس والسنغال، وفي المقابل سيكون اللقاء الثاني بين نيجيريا والجزائر.
ويقود فرجاني ساسي وسط ملعب التشكيل الذي يضم منتخبات نصف النهائي بالكامل، بالإضافة إلى وجود السنغالي ساديو مانى في هجوم الفريق.
وسيطر لاعبو الجزائر على التشكيل حيث حصل على 8 أماكن، وفي المقابل كان هناك ثنائي سنغالي ولاعب تونسي وحيد، ولم يتواجد أي لاعب من منتخب نيجيريا.
وتكون التشكيل المثالي من:
حراسة المرمى: رايس مبولحي (الجزائر).
خط الدفاع: يوسف عطال (الجزائر)، كوليبالي (السنغال)، جمال الدين بلعمري (الجزائر)، رامي بن سبعيني (الجزائر).
خط الوسط: بن ناصر (الجزائر)، فرجاني ساسي (تونس)، عدلان قديورة (الجزائر).
خط الهجوم: يوسف بلايلي (الجزائر)، بغداد بونجاح (الجزائر)، ساديو مانى (السنغال).
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